Tramite le pagine di Libero, Fabrizio Biasin ha così risposto alle critiche piovute dopo Juve–Verona per il contatto tra Gatti e Djuric.

IL COMMENTO – «Ora, detto che non esiste un arbitro che a due giorni da un fatto dirà mai «Sì, scusate, non ho visto una mazza», ci poniamo un’altra domanda: ma nell’era del var è realmente necessario dover ricorrere alla prova tv o siamo di fronte a una clamorosa contraddizione? Noi optiamo per la seconda».

