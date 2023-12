Gatti Juve, retroscena sull’ultima estate: era arrivata un’offerta da 25 milioni di euro per il difensore. Allegri ha detto no

L’edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena su Federico Gatti, grande protagonista della vittoria esterna della Juve in quel di Monza, che ha momentaneamente riproiettato i bianconeri al primo posto in classifica.

E pensare che il difensore, in estate, avrebbe potuto anche salutare. Il Nottingham Forest, infatti, si era presentato con un’offerta da ben 25 milioni di euro che aveva fatto tentennare qualcuno, ma non mister Allegri. «Ma dove vai che quest’anno sei protagonista!» la frase che il tecnico avrebbe pronunciato al giocatore per convincerlo a restare.

