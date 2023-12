Soulé Juve, a sorpresa anche l’argentino va via a gennaio? Per un’offerta del genere i bianconeri potrebbero anche pensarci

Anche Matias Soulé potrebbe ritrovarsi ad essere uno dei sacrificati in casa Juve nel prossimo mese di gennaio, quando i bianconeri dovranno assolutamente prendere un centrocampista. Per fare ciò servirà prima accumulare un certo tesoretto e l’argentino potrebbe a sorpresa partire.

Newcastle e Crystal Palace, si dice, sarebbero pronti a fare sul serio mettendo sul piatto anche 25 milioni di euro e, nel caso, il Frosinone non si opporrebbe. Ma ad oggi non siamo ancora a quel punto e, scrive la Gazzetta dello Sport, per ora si tratta di un’ipotesi. Da non scartare certo, ma solo un’ipotesi.

The post Soulé Juve (Gazzetta), clamoroso addio a gennaio? Per quella cifra potrebbe partire appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG