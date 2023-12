Stefano Pioli lancia la frecciata in direzione di Allegri e della sua Juventus: il tecnico del Milan parla così degli obiettivi stagionali

Ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli lancia una velata frecciata in direzione Juve. Le dichiarazioni sui suoi obiettivi stagionali.

PUNTARE AL VERTICE DELLA CLASSIFICA? – «Giusto così, quelli che non lo dicono è perché non vincono il campionato da più anni quindi probabilmente l’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro. Noi siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice. Alla fine vince uno, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di straordinario se vogliamo vincere il campionato perché Inter e Juve sono squadre fortissime. Per sognare in grande devi lavorare tanto ed è quello che cerchiamo di fare».

