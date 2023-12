Paolo De Paola, con durezza, critica il gioco espresso dalla Juve di Allegri a Monza, nonostante la vittoria ottenuta dai bianconeri

Per Sportitalia.com, Paolo De Paola ha così commentato la vittoria ottenuta dalla Juve in quel di Monza.

IL COMMENTO – «Dopo due stagioni penose, in cui la Juve ha fallito tutti i traguardi è tempo di puntare allo scudetto. Lo hanno capito i giocatori bianconeri, ma fa finta di non capirlo il loro allenatore appiattito sull’obiettivo minimo posto dalla società. Ormai lo dicono apertamente tutti, dopo Rabiot lo ha ribadito anche Gatti. I giocatori vogliono vincere lo scudetto nonostante il “non gioco” imposto da Allegri. Curioso che a ogni minimo segnale di reazione, anche istintiva, scomposta o rabbiosa poi corrisponda il gol come nel caso dell’1-2 di Gatti. Il traguardo però non si raggiunge con prestazioni orribili come quella di Monza. L’apoteosi dell’allegrismo più deprimente: difesa a oltranza e botta di culo finale. Se questo è calcio, meglio abbandonare lo stadio e attendere direttamente il risultato finale».

