Ceccarini, esperto di mercato, fa il punto sulla situazione in casa bianconera: sono due i nomi sui quali si concentra Giuntoli

Per TMW, Nicolò Ceccarini ha così fatto il punto sul mercato Juve in vista del mese di gennaio.

IL COMMENTO – «La lista è ampia ma in questo momento ci sono un paio di profili sui quali si sta concentrando l’attenzione. Il primo è Sudakov dello Shakhtar, trequartista ma che può giocare anche da mezzala offensiva. Gli osservatori del club bianconero lo hanno visionato molte volte e le risposte sono state tutte positive. Parallelamente c’è anche un altro profilo su cui la Juventus si sta concentrando in maniera importante: Kuadio Koné del Borussia Mönchengladbach, classe 2001. Qui siamo in un ambito di valutazione più alta».

