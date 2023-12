La Juventus esalta Federico Gatti per il gol al Monza, celebrando quella frase del difensore bianconero: la FOTO

Tramite i propri canali social ufficiali, la Juventus ha esaltato Federico Gatti per il gol al Monza, ricordando le parole del difensore che esaltano il gruppo bianconero.

"Vivo per questo gruppo, per loro potrei mettere da parte tutto. Sono una seconda famiglia per me" pic.twitter.com/l9zyupVoAe — JuventusFC (@juventusfc) December 3, 2023

IL COMMENTO – «Vivo per questo gruppo, per loro potrei mettere da parte tutto. Sono una seconda famiglia per me».

