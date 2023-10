Gatti Juve, UFFICIALE il rinnovo del difensore! Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli

Ora è ufficiale: Gatti ha rinnovato con la Juve fino al 2028. Il comunicato del club bianconero.

COMUNICATO – «Siamo felici di annunciare che Federico Gatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus, fino al 30 giugno 2028.

Fede, acquistato a gennaio 2022, è entrato nella squadra l’estate successiva, e subito ha saputo conquistare tutti. La sua cifre principali sono l’abnegazione e l’umiltà: passo dopo passo, Gatti è diventato un giocatore che già ora – dopo poco più un anno – è fondamentale per la squadra in campo e per il gruppo fuori dal campo.

La sua voglia di migliorarsi è continua, così come continui sono i suoi progressi: basti pensare alle sue ultime prove in campo, coronate con il gol nel Derby prima e con una grande partita a San Siro poi.

E non sono certo due casi: i gol di Gatti in bianconero sono tre, e da quando gioca nella Juventus, nessun difensore centrale italiano di squadre presenti nelle due stagioni in serie A ha segnato di più, considerando tutte le competizioni.

Quanto al valore difensivo, nello stesso periodo nessun difensore bianconero è stato saltato in dribbling in media meno volte di lui (0.26 a partita, 9 dribbling subiti su 34 gare).

E allora godiamoci la bella notizia da cui siamo partiti: Federico Gatti è bianconero fino al 2028!».

The post Gatti Juve, UFFICIALE il rinnovo del difensore! Il comunicato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG