Peyraud-Magnin tranquillizza la Juventus Women: «Niente di grave». Messaggio social dopo il forfait con la Francia – FOTO

Peyraud-Magnin ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio destro e salterà le partite della Francia. Sui social, però, tranquillizza la Juventus Women.

PEYRAUD-MAGNIN – Non sarò con voi per il doppio confronto contro la Norvegia. Niente di grave, ma purtroppo non mi permette di adempiere al 100% ai miei doveri. È quindi con rammarico ma con onestà che stasera lascio il gruppo. Sappi che sarò con te con tutto il cuore!! Insieme!

