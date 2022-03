La Juventus a gennaio ha acquistato Gatti, difensore del Frosinone che a fine stagione si unirà con la truppa bianconera.

Il nuovo difensore della Juventus, Gatti dal Frosinone sta concludendo la sua avventura in Serie B, rilascia una bella dichiarazione a Sky parlando di oggi e del futuro prossimo.

Queste le parole sull’approdo in bianconero: “E’ stato molto piacevole, è segno di riconoscenza, qualcosa che cambia la vita. L’ho provato firmando alla Juve, ancora non me ne rendo conto perché ancora non ci sono andato.”

Juventus Stadium

Il centrale difensivo svela il retroscena: “Dopo le visite sono andato da mio nonno, lui è sempre stato tifoso del Toro, non gli avevo detto che firmavo con la Juve. E’ scoppiato in lacrime appena ho aperto la porta di casa.”

Gatti non vuole essere paragonato a Chiellini e Bonucci: “Dico sempre è che non voglio essere paragonato a gente che ha 300-400 presenze. Per loro sarebbe un insulto. Se avrò la possibilità di andare alla Juve, cercherò di prendere il meglio da entrambi e da tutto il mondo Juventus.”

