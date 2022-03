Il terzino della Roma, Karsdorp ha parlato a SkySport in vista della partita contro la Sampdoria, queste le sue dichiarazioni.

Il terzino destro olandese della Roma, Rick Karsdorp ha discusso a SkySport in vista della sfida che attende i giallorossi contro la Sampdoria di Giampaolo.

Viene posta la domanda da dove ripartire: “Dobbiamo ripartire dal derby perché è stata la nostra miglior partita dell’anno.”

Il suo rapporto con la punta Abraham: “È un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un’intesa perfetta.”

Conclusione sulla Conference League: “Vogliamo lottare per vincerla e comunque siamo ancora in corsa per il quarto posto.”

Quest’anno il terzino olandese ha raccolto 38 presenze tra tutte le competizioni tra campionato e coppe, condite con 7 assist a referto. Prestazioni figlie di una ritrovata condizione fisica dopo i brutti infortuni occorsi appena arrivato alla Roma.

