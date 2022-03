Il tecnico della Juventus, Allegri svela un retroscena molto curioso quando è avvenuto l’acquisto di Vlahovic.

L’allenatore della Juventus, Allegri ha parlato in una intervista al GQ di cosa è accaduto la notte dell’acquisto di Dusan Vlahovic. Questo il retroscena che ha coinvolto Alvaro Morata che al tempo trattava con il Barcellona: “La sera che la società ha preso Vlahovic ho chiamato Alvaro e gli ho detto: “non ti muovi da qui perché ora con lui diventi un giocatore molto più importante”, e così è successo. Discutere Morata tecnicamente è da folli; è normale che se gli si chiede di far cose che non è in grado di fare possa non rendere al meglio, ma non dimentichiamoci che lui si è messo a disposizione e ha giocato per mesi in una posizione che non era propriamente la sua”.

Il pensiero di Allegri su Vlahovic: “Vlahovic è un ragazzo giovane, con poca esperienza internazionale, che però ha qualità, vuole e può migliorare, e ha tutto il tempo per farlo. Davanti alla porta ha una cattiveria assoluta. La Juventus ha fatto un acquisto importante: nel mondo lui, Mbappé e Haaland sono i più forti in circolazione della loro generazione”.

