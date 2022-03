Massimiliano Allegri, intervistato a GQ parla anche del modo di allenare di Guardiola, mettendo la sua opinione.

L’allenatore della Juventus, Max Allegri parla in una intervista concessa a GQ, tra i vari argomenti discussi c’è quello di Guardiola e il suo modo di giocare.

Queste le parole del tecnico bianconero su di lui: “Lui è un allenatore straordinario: tutti pensano a partire dal basso, lui ha comprato un portiere che lancia la palla a ottanta metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all’interno della partita ce ne sono tante diverse.”

Massimiliano Allegri

Le parole di Allegri sul ritorno: “Tornando ho trovato un gruppo di ragazzi disponibilissimi oltre che tecnicamente bravi. Si sono messi subito a disposizione, con molta voglia di lavorare che è un elemento che ti trasmette questo club. Io credo che la Juve stia ritrovando il senso d’appartenenza, che è molto importante in prima squadra ma anche nel settore giovanile”.

