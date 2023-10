Gatti a Sky Sport ha raccontato come ha vissuto i giorni dopo l’autogol col Sassuolo. Queste le parole del difensore della Juve.

I GIORNI DOPO L’ERRORE COL SASSUOLO – «Su quello sto crescendo tanto a livello mentale, non mi scalfiscono queste cose. E’ un errore, ci sta. Ho cercato di capire cosa ho sbagliato a livello mentale. Uno non deve passare per fenomeno se fa una grande partita e poi diventa scarso se ne sbaglia una. Anzi, ci abbiamo quasi scherzato sopra per crescere».

CHI GLI E’ STATO VICINO DOPO L’AUTOGOL – «Tutto il gruppo, il mister, lo staff. Io il giorno dopo sono andato col mister a rivedere tutta la partita come faccio sempre cercando di capire dove ho sbagliato».

LE PAROLE INTEGRALI DI GATTI A SKY SPORT DOPO ATALANTA JUVENTUS

