Fabrizio Biasin, negli studi di Pressing, ha così analizzato il pareggio della Juve a Bergamo.

BIASIN – «Il primo Allegri non produceva chissà che calcio meraviglioso, ma portava vittorie e risultati. Se non puoi permetterti di portare quella cosa lì devi darmi altro, altrimenti cosa vengo a fare allo stadio? E’ frustrante per un tifoso sentirsi dire che l’obiettivo è il quarto posto. Poi non c’è una minima crescita in oltre 100 partite. La Juve a Bergamo ha giocato da provinciale».

