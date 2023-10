Tuttosport fa il punto della situazione sulle condizioni di Vlahovic e Milik, assenti a Bergamo per i rispettivi problemi fisici. Entrambi, però, dovrebbero tornare a disposizione per il derby.

La Juve, scrive il quotidiano, dovrebbe poter contare nuovamente sui due attaccanti principi in avanti. La lombalgia del serbo non preoccupa, anche se ovviamente nessuno vuole correre rischi, visto anche il prossimo impegno in calendario col Milan. Il polacco ha smaltito il problema al polpaccio e con ogni probabilità andrà in panchina.

