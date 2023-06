Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato così di Federico Gatti, rivelazione della Juve

Intervistato da Sky Sport a margine dell’apertura del calciomercato estivo al Grand Hotel di Rimini, il direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato così della prima stagione di Gatti alla Juve.

GATTI ALLA JUVE – «È una bella soddisfazione per la società, per Fabio Grosso che è stato artefice di valorizzare questi ragazzi. È stato bravissimo, gli faccio un in bocca al lupo».

