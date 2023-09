Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore del Marsiglia. Il club francese ne ha confermato l’arrivo

COMUNICATO – L’Olympique Marseille è lieta di annunciare la nomina di Gennaro Gattuso come allenatore della prima squadra. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e due volte campione europeo con il Milan nel 2003 e nel 2007, Gennaro Gattuso è una figura iconica del calcio europeo. Dopo essere passato alla carriera di allenatore nel 2013, ha lavorato con alcuni dei più grandi tattici italiani, tra cui Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Massimiliano Allegri. Ora è pronto per esplorare il suo sesto campionato in Francia, avendo precedentemente giocato e allenato nei campionati italiano, scozzese, svizzero, greco e spagnolo. La carriera di allenatore di Gattuso lo ha riportato al Milan nel 2017 e poi all’SSC Napoli nel 2019, dove ha ribaltato con successo le sorti di queste due istituzioni calcistiche italiane. Sotto la sua guida, entrambe le squadre si sono assicurate le qualificazioni europee nel 2018, 2019, 2020 e 2021. La sua mentalità vincente, la capacità di prosperare in ambienti ad alta pressione e la vasta esperienza ai massimi livelli hanno persino portato il Napoli alla vittoria in Coppa Italia contro la Juventus nel 2020, concludendo diversi anni senza un titolo per il club del sud Italia. Inoltre, dopo un periodo al Valencia CF la scorsa stagione, diventa il primo allenatore italiano a guidare l’Olympique de Marseille da Giuseppe Zilizzi nel 1958.

