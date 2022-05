L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis freme per la fine del campionato che i rossoneri hanno grosse chance di vincere.

Ivan Gazidis ha parlato della situazione in casa Milan al canale Twitch del club. “Non vediamo l’ora che arrivi domenica: a San San Siro raggiungeremo un milione di presenze dall’inizio della stagione, e vorrei dire un grazie di cuore ai tifosi rossoneri. È incredibile, è un supporto che ci ha dato grande forza e fiducia durante questa stagione speciale. Oggi ero a Milanello, ho trovato i giocatori concentrati ma anche calmi, con lo stesso approccio che abbiamo vissuto nel passato”.

Gazidis Massara Maldini

“Hanno sicurezza non solo in queste emozioni ma anche nelle loro qualità, che ci sono. Ora è necessario cogliere questa grande opportunità con positività. Non sento paura, sento una grande volontà di fare questi due grandi passi. L’atmosfera? Sentiamo tutti la stessa emozione, è qualcosa di speciale. Non capita spesso di sentire questo sentimento, per me questa unità è la forza di un grande club come il Milan. Con questa unità tutto è possibile per questo club, credo in questi giocatori, credo nella nostra abilità di superare le sfide. Abbiamo ora davanti a noi certamente sfide difficili ma allo stesso tempo abbiamo fiducia e forza, questa forza è anche dei nostri tifosi”.

