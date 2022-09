L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è tornato sull’argomento nuovo stadio di Inter e Milan.

Ivan Gazidis a La Repubblica ha aggiornato la situazione sul nuovo stadio. “Sono ottimista sulla possibilità di arrivare all’approvazione del progetto finale di uno stadio moderno, capace di accogliere famiglie, donne, bambini e di generare nuovi ricavi”.

IM_Ivan_Gazidis_2

“Dobbiamo investire per avere un nuovo stadio, i soldi sono lì, è un architrave del nostro progetto. Sul dove e quando non possiamo fare previsioni certe. Avere uno stadio tutto rossonero è il sogno di molti tifosi, ma bisogna fare i conti con la realtà di un investimento proibitivo per l’equilibrio finanziario di un solo club. Come ho detto resto ottimista su San Siro ma ovviamente dobbiamo avere anche un piano B”.

