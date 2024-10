Morata ha vissuto negli ultimi mesi forse il periodo più duro della sua vita ed il calcio lonsta aiutando ad uscirne Nel cuore della battaglia contro la depressione, Alvaro Morata, centravanti del Milan e giocatore della nazionale spagnola, ha recentemente condiviso una testimonianza profonda e personale riguardo la sua lotta contro questa insidiosa malattia mentale. Il suo trasferimento da Madrid a Milano non è stato solo un cambio di squadra ma un passaggio cruciale nel suo percorso di guarigione e riscoperta personale. La sua esperienza getta luce sull’importanza del supporto, della comprensione e dell’intervento professionale nella battaglia contro la depressione, in un momento in cui le questioni di salute mentale stanno ricevendo una crescente attenzione a livello globale. Una lotta interiore Morata descrive il suo travaglio interiore come una lotta costante contro un “altro sé”, evidenziando come la depressione e gli attacchi di panico non risparmiano nessuno, a prescindere dal […]

