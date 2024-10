Il Milan a gennaio cercherà di mettere a punto la propria rosa e, a tal proposito, spunta un’idea di scambio molto allettante per gennaio. Nella continua ricerca di soluzioni per rinforzare la propria rosa in vista dei prossimi impegni, il Milan si trova a dover affrontare le difficoltà emerse all’inizio della stagione. Le prestazioni altalenanti della squadra hanno evidenziato alcune lacune che necessitano di essere colmate per mantenere alta la competitività sia in campionato che in Champions League. In questo scenario, i rossoneri pongono lo sguardo verso Torino, con un’operazione di mercato che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambi i club. Potrebbe quindi nascere un nuovo scambio sull’asse Milano-Torino. La nuova crisi del Milan Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla […]

Leggi l’articolo completo Milan, nuovo scambio sull’asse Milano-Torino? L’idea per gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG