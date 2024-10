I nerazzurri dovranno ringiovanire il parco attaccanti in vista della prossima stagione ed i dirigenti potrebbero puntare un vecchio obiettivo. L’orizzonte calcistico è sempre in movimento e spesso ci regala situazioni inaspettate che fanno discutere appassionati e addetti ai lavori. Una di queste potrebbe riguardare un nome noto agli amanti del pallone, Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, che ha lasciato il segno con le sue prestazioni nel Bologna prima di fare il grande salto al Manchester United, sta vivendo un periodo negativo che potrebbe portare a una nuova svolta nella sua carriera. In bilico Nonostante abbia dimostrato tutto il suo valore in Serie A grazie alla capacità di cucire molto bene il gioco con il centrocampo, oltre che per le sue doti realizzative, l’esperienza di Zirkzee al Manchester United non sta seguendo il copione sperato. Il centravanti ha trovato la via del goal solo 1 volta fino ad ora, un bottino […]

Leggi l’articolo completo Inter: il grande attaccante può arrivare la prossima estate, ecco come, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG