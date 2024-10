L’allenatore azzurro aveva lanciato una frecciatina a Simone Inzaghi in merito ai colloqui telefonici tenutisi tra il tecnico nerazzurro e gli ultras Ormai sappiamo che una serie di indagini sta scuotendo le fondamenta dello sport più amato d’Italia: il calcio. Al centro del tumulto, gli ultras delle due squadre simbolo della città, Inter e Milan, protagonisti di un’inchiesta condotta dalla Procura di Milano che porta alla luce un intrico di interessi ileciti che spaziano dalla vendita dei biglietti fino alla gestione dei parcheggi e dei bar nelle vicinanze degli stadi. Questo non è solo un discorso di calcio, ma il riflesso di quanto profondamente queste dinamiche possano intrecciarsi con la società e, talvolta, con la criminalità. Le accuse L’inchiesta, denominata “Doppia Curva”, ha condotto all’arresto di diversi capi ultras associati sia all’Inter che al Milan. Le accuse mosse nei loro confronti variano da associazione per delinquere, con l’aggravante di tipo […]

