Una proiezione sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova ad ipotizzare le soglie per la qualificazione diretta e per l’accesso ai playoff con la nuova formula della Champions League. Ecco i numeri La Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica europea per club, si avvia a svelare le dinamiche necessarie per la qualificazione agli ottavi di finale e nella nuova formula della competizione. Con un girone unico che vede ciascuna delle 36 squadre confrontarsi in una serie di incontri determinanti, la strategia per assicurarsi un posto tra le migliori otto o almeno garantirsi una chance nei playoff diventa un calcolo complesso, paragonabile a un puzzle da risolvere. Analizzando le simulazioni effettuate, possiamo indagare quali siano i ritmi e i risultati necessari per avanzare in questo prestigioso torneo. La soglia della sicurezza Per primeggiare nel gruppo unico e assicurarsi un diretto accesso agli ottavi di finale, sembra che il numero […]

