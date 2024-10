L’allenatore dello Young Boys Joel Magnin ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro i nerazzurri. Joël Magnin, tecnico ad interim dello Young Boys, si appresta a vivere un momento significativo della sua carriera sportiva, debuttando come allenatore in una delle competizioni calcistiche più prestigiose al mondo: la Champions League. La sfida che attende lui e la sua squadra non sarà delle più semplici, ma l’entusiasmo e la determinazione sembrano essere gli ingredienti principali della sua ricetta per affrontare questo importante esordio. Il debutto Joël Magnin non nasconde l’emozione per il suo imminente esordio nella competizione europea, un traguardo che lo riempie di orgoglio e rappresenta il frutto del duro lavoro svolto nella stagione passata. La sua esperienza come giocatore gli ha già permesso di assaporare l’atmosfera unica che solo partite di tale calibro sono in grado di offrire. Ora, alla guida della squadra svizzera, si prepara a […]

