I nerazzurri domani sera affronteranno la formazione svizzera che tra l’altro gioca su un campo sintetica. L’Inter si prepara per il confronto di Champions League contro lo Young Boys. Con l’avvicinarsi del derby d’Italia, la tensione si fa palpabile e Simone Inzaghi è pronto a modellare la sua squadra per affrontare le prossime due sfide. C’è però da fare i conti con una serie di infortuni che hanno colpito diversi giocatori importanti: Sky Sport fa il punto sulla formazione che dovrebbe scendere in campo a Berna. Guai al centro La situazione di emergenza nel centrocampo dell’Inter, dovuta agli infortuni di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, costringe Inzaghi a ricalibrare l’asse mediano della squadra. La scelta ricade su Nicolò Barella, che abbandona temporaneamente il suo consueto ruolo di mezzala per adattarsi a quello di playmaker, come accaduto già per quasi tutta la partita di Roma. Ai suoi fianchi, agiranno Davide Frattesi […]

Leggi l’articolo completo Verso lo Young Boys: Inzaghi studia il turnover, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG