Dopo l’incontro di oggi tutte le parti in causa si sono detto molto soddisfatte: restano però in piedi le ipotesi Rozzano e San Donato. San Siro, la storica Scala del Calcio è al centro di un dibattito legato al proprio futuro. Stamattina è stato compiuto un importante passo avanti per quel che riguarda la costruzione di un nuovo stadio nella zona di San Siro, che vedrebbe una rifunzionalizzazione parziale del Meazza. La svolta, come illustra il Corriere della Sera, arriva al seguito di un incontro avvenuto oggi tra le società calcistiche, rappresentate dai fondi Redbird e Oaktree, e le istituzioni cittadine e nazionali, tra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il grosso passo avanti La rimodulazione prevista comprende il mantenimento di una porzione del secondo anello dello stadio, una decisione che ha ricevuto il via libera anche a livello ministeriale. In poche […]

