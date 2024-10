Il difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck ha raccontato qualche aspetto della sua giovane carriera. Yann Aurel Bisseck ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro lo Young Boys e non solo. “La vittoria di Roma è importante ma è il passato. Non dobbiamo pensare alla Juve adesso, dopo aver giocato domani possiamo parlare della Juve”. “Il mio sogno? Quello di poter ripetermi nel vincere con l’Inter”. Sul portiere nerazzurro “Un ottimo portiere, che mi dà certezze. Credo sia una sicurezza giocare con lui”. La sua parabola “Sono arrivato dalla Danimarca in uno dei migliori club del mondo, è un passo enorme ma ho imparato molto specie nella fase difensiva. Penso che il mio livello si stia alzando, poi non conta il ruolo dove gioco”. Le disattenzioni difensive “Tante persone hanno detto che non siamo stati bravi a livello difensivo come l’anno scorso, ma il calcio non è così […]

