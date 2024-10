Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha aggiornato la situazione sull’emergenza che attanaglia il reparto mediano della sua squadra. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato del match di domani contro lo Young Boys respingendo perentoriamente ogni discorso riguardante la gara con la Juventus di domenica. “Da quando sono qui abbiamo sempre vinto a Roma, anche se l’anno scorso abbiamo sofferto di più. Domenica abbiamo vinto giocando in condizioni difficili, ho fatto i complimenti ai ragazzi”. “Vincere con 3-4 gol di scarto sempre è difficile, avevamo una Roma di qualità davanti; mi sono preso una vittoria importante che deve farci proseguire nella striscia di sette partite in 20 giorni pur avendo problematiche da risolvere il più presto possibile”. Il campo sintetico “Cambia, è chiaro che non è uguale. Abbiamo deciso di cambiare abitudini cercando di abituarci al campo in un’ora prestando attenzione allo Young Boys che è una squadra che merita […]

