Il difensore centrale dello Young Boys Loris Benito ha ammesso di essere molto amico di un giocatore nerazzurro. Insieme all’allenatore Joel Magnin in conferenza stampa c’era anche Loris Benito: ecco le sue dichiarazioni in vista del match di domani contro l’Inter. “Sappiamo di essere una squadra forte con tanta qualità e ritrovarsi in questa posizione di classifica non era prevedibile”. “Contro il Galatasaray abbiamo mostrato qualità ma non siamo riusciti a farlo in altre occasioni. Dobbiamo ritrovare la fiducia e la vittoria anche in campionato“. Le sue condizioni “Il mio fisico deve adattarsi e si è visto anche nella partita precedente. Sto bene, ogni partita che gioco mi sentirò meglio. Sono al cento per cento e cercherò di giocare ogni partita se l’allenatore mi darà la possibilità. Questo fa parte del gioco”. La ricetta per la gara di domani “Quando giochiamo contro le big dobbiamo essere coraggiosi e sfruttare il fattore […]

