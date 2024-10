I nerazzurri potranno far meno turnover del previsto in Champions League ma il vero rischio è un altro. Il giornalista Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport analizza la lunghissima marcia di avvicinamento al derby d’Italia che è intervallata dai match di Champions League. “Il mind-game di Inzaghi è complicato, perché lo Young Boys solleva motivazioni inferiori a quelle dello Stoccarda e rischia di essere schiacciato dal pensiero di Inter-Juve”. “Gli svizzeri non hanno fatto un punto e un gol in questa Champions, sculacciati in casa dall’Aston Villa (3-0) e al Camp Nou dal Barcellona (5-0). In campionato, il club di Berna, sconfitto 5 volte su 10 partite, galleggia al decimo posto”. Emergenza “Appena recuperato Barella, Simone ha perso Calhanoglu, in forte dubbio per domenica. A centrocampo la coperta è cortissima, sembra un asciugamano. Di fatto, l’Inter potrà permettersi un solo cambio nel reparto, Zielinski, rientrato dalla nazionale con qualche acciacco”. […]

