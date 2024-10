La società ed il tecnico fanno muro contro l’indisciplina della squadra, soprattutto dei più esperti e chiamano al rispetto delle regole l’intera rosa Nel mondo dello sport, soprattutto nel calcio di livello elevato, il temperamento e le decisioni di un allenatore possono incidere profondamente sul rendimento della squadra, tanto da determinarne successi o fallimenti. Nel caso del Milan, la squadra italiana di calcio conosciuta a livello mondiale per i suoi trionfi storici, i recenti eventi hanno sollevato questioni che vanno oltre il semplice risultato delle partite. Le circostanze attuali riguardano la gestione interna della squadra e le decisioni prese non solo sul campo, ma anche fuori. Richiamo all’ordine La tensione è salita all’interno dello spogliatoio del Milan, in particolare a seguito della partita contro la Fiorentina. Al centro delle controversie ci sono stati gli episodi relativi all’assegnazione del ruolo di rigorista, che secondo il tecnico Paulo Fonseca, doveva essere affidato […]

Leggi l’articolo completo Gazzetta dello Sport: Il club sta con Fonseca e ora vuole dare una scossa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG