Giá dagli undici titolari in campo sabato Paulo Fonseca ha lanciato un chiaro segnale. Il Milan è suo ed i primi trenta minuti, giocati in parità numerica, gli hanno dato ragione ed ora..

Nel panorama calcistico attuale, dove gli schemi tattici e le strategie di gioco vengono continuamente messi alla prova, la resilienza e la coesione di squadra emergono spesso come fattori decisivi per il successo.

Questo concetto trova piena espressione nel Milan guidato da Paulo Fonseca, che dopo una fase di rodaggio sembra aver trovato la quadra, dimostrando come gli ideali e le scelte tecniche dell’allenatore inizino a dare i loro frutti.

La visione di Fonseca prende forma

L’avvicinamento alla partita contro l’Udinese ha rappresentato per Paulo Fonseca un momento di conferma delle proprie convinzioni. La vittoria, ottenuta lottando fino all’ultimo e rimanendo in vantaggio anche in condizioni di inferiorità numerica, ha evidenziato non solo un’ottima gestione della palla e numerose occasioni create ma anche una significativa coesione di squadra. Fonseca ha apprezzato particolarmente lo spirito combattivo mostrato dai suoi, considerandolo un segnale di forte presa di coscienza da parte del gruppo delle parole e dei concetti espressi dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Scelte tattiche e fiducia nel gruppo

Contrariamente a quanto molti allenatori avrebbero fatto, Fonseca ha mantenuto fermo il modulo di gioco preferito, il 4-2-3-1, apportando però alcune modifiche mirate per aumentare la compattezza della squadra. Ha spostato Pulisic sulla trequarti, dando spazio sulla fascia a giocatori quali Chukwueze e Okafor, fino ad allora poco impiegati, puntando sulla preparazione svolta durante la pausa e sottolineando l’importanza del lavoro di squadra rispetto alle individualità. Queste scelte rappresentano un chiaro messaggio di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione e sottolineano l’intenzione di Fonseca di porre l’accento sul collettivo.

Noah Okafor

Un nuovo spirito di squadra

La reazione del Milan sotto la guida di Fonseca sembra delineare un nuovo percorso per il club, dove il contributo di ciascun giocatore viene valorizzato nell’ottica di un obiettivo comune. L’abbraccio tra il tecnico portoghese e Mike Maignan, uno dei leader della squadra, alla fine del match contro l’Udinese simboleggia questo nuovo spirito di squadra. La decisione di Fonseca di affidare la fascia di capitano a Maignan per la prima volta evidenzia la fiducia riposta nelle capacità di leadership all’interno del gruppo, fondamentale per costruire un ambiente coeso e motivato.

Leggi l’articolo completo Gazzetta: Fonseca, idee chiare e coraggio. Il portoghese ora sente di essersi preso il Milan e quella prima mezz’ora.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG