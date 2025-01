Gazzetta: Milan, doppia chance. Joao Felix oppure Gimenez se si cede sul mercato

La Gazzetta dello Sport di stamani in edicola fa il punto della situazione rivelando che le piste percorribili in attacco sono due, ipendentemente anche dal mercato in uscita.

Il Milan sta pianificando con attenzione il mercato per rinforzare l’attacco e garantire quei gol che stanno iniziando a mancare.

Due le strategie principali: una punta in prestito o l’acquisto di un attaccante con i proventi di una cessione.

Ipotesi numero uno

L’ipotesi prestito rimane la più accreditata al momento, con l’idea di rafforzare l’attacco senza un esborso eccessivo. Joao Felix, nonostante le difficoltà legate al trasferimento, potrebbe rappresentare una buona occasione, ma il Milan sta monitorando anche altre situazioni. Tra queste, i movimenti di mercato a Manchester, dove Zirkzee o Hojlund potrebbero liberarsi, sono da tenere d’occhio. Se il Diavolo optasse per il prestito, Joao Felix del Chelsea è in cima alla lista. Il portoghese piace molto all’allenatore e si adatterebbe bene sia come seconda punta nel 4-4-2 che come trequartista nel 4-2-3-1. Tuttavia, il trasferimento non è facile, considerando l’alto costo del giocatore e le trattative difficili con il Chelsea.

Una cessione può cambiare tutto

Nel caso in cui una cessione importante come quella di Pavlovic dovesse concretizzarsi, il Milan potrebbe reinvestire i fondi per acquistare un giocatore di qualità. Sebbene l’operazione sia complessa, la possibilità di un rinforzo per l’attacco rossonero è concreta, a condizione che vengano rispettati certi parametri finanziari. Con Tomori che ha rifiutato la cessione alla Juventus è ora il difensore serbo a poter partire dopo solo sei mesi in rossonero.

Ipotesi numero due

In alternativa, il Milan potrebbe decidere di investire in un acquisto definitivo. Il nome che stuzzica la dirigenza rossonera è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord. Il giovane attaccante messicano, con passaporto italiano, rappresenta una grande promessa, ma il suo cartellino non è alla portata di tutte le tasche. Il Feyenoord, infatti, è noto per non fare sconti e potrebbe rendere difficile la trattativa che partirebbe da una base d’ asta di minimo 35 milioni.

