Milan, ecco le tempistiche per l’ ufficialità di Walker

L’ Inglese è vicinissimo al rossonero. Sergio Conceicao avrà a brevissimo un uomo di sicuro avvistamento sul quale poter contare.

Il tecnico Sergio Conceiçao ha sottolineato l’importanza della mentalità vincente, considerata fondamentale per il successo. L’arrivo di Walker, giocatore abituato a competere ai massimi livelli con il Manchester City, si inserisce in questa filosofia.

Conceiçao spera che la leadership e l’affamato spirito di vittoria di Walker possano trasmettersi al gruppo, per dare al Milan una marcia in più nelle sfide decisive che si avvicinano.

In campo

In campo, Walker sarà un elemento di grande utilità. Potrà ricoprire due ruoli fondamentali: terzino destro o difensore centrale. Nel primo ruolo, potrebbe colmare il vuoto lasciato da Emerson Royal e Calabria, ancora lontani dalle aspettative. Nel secondo, sarà un’alternativa valida a Thiaw e Tomori, con Gabbia come ulteriore opzione.

Si libera spazio?

L’ingresso di Walker potrebbe essere favorito da una cessione, con Pavlovic che potrebbero lasciare il Milan, viste le offerte ed il buon mercato che il serbo continua ad avere. L’arrivo di Kyle Walker permetterebbe a Conceiçao di avere una rosa più completa e competitiva ma il rischio a gennaio è quello di esagerare e cambiare troppo; il Milan, in attesa di Walker, farà altro?

Tempistiche

L’affare Walker è ormai a un passo dalla conclusione. Il Milan e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto, con il giocatore che firmerebbe un contratto di due anni e mezzo a 9 milioni di euro totali. Il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato tra oggi e domani, ma il Milan non ha fretta per l’imminente gara di Champions League contro il Girona, poiché Walker potrà partecipare solo alla seconda fase del torneo. La sua esperienza e mentalità vincente sono ciò che serve al Milan in questo momento cruciale della stagione.

