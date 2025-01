Milan, la mancata qualificazione Champions è una sentenza e Conceicao sbotta

Come più volte sottolineato anche dalla dirigenza rossonera, partecipare alla prossima Champions è un obbligo. Il Corriere della Sera quantifica le eventuali mancate entrate.

Il Corriere della Sera titola oggi con un messaggio chiaro per il Milan: “Pugno duro e mercato per una rincorsa da 80 milioni”. I rossoneri sono chiamati a risalire la classifica per centrare la qualificazione in Champions League, un traguardo che vale ben 80 milioni di euro.

Tuttavia, la performance del Milan contro la Juventus ha lasciato più di qualche preoccupazione. Se il livello di gioco rimarrà questo, la lotta per il quarto posto rischia di diventare un’impresa disperata.

Il mercato aiuta

Il mercato invernale potrebbe offrire un’opportunità per migliorare la rosa. È imminente l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City con un prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Abbandonata la pista Rashford, il Milan si concentra ora su Joao Felix del Chelsea per rinforzare l’attacco. Ma le esigenze della rosa non finiscono qui.

Coperta corta

Il centrocampo rossonero necessita di un intervento urgente. Fofana e Reijnders sono stanchi dopo aver giocato praticamente sempre, e il club potrebbe cercare rinforzi per garantire maggiore profondità alla squadra. Frendrup del Genoa, Bondo del Monza e Chukwuemeka del Chelsea sono i nomi più caldi al momento.

Conceicao sbotta

Sergio Conceiçao, che ha assistito alla pesante sconfitta contro i bianconeri, è stato particolarmente deluso dalla mancanza di carattere mostrata dalla sua squadra. Secondo quanto riferito, il tecnico ha confidato a chi gli sta vicino di non aver mai allenato un gruppo così privo di determinazione. Alla ripresa degli allenamenti, a Milanello, ha cercato di scuotere i suoi uomini, esortandoli a prendere le proprie responsabilità. Un messaggio forte per cercare di risollevare il morale e l’atteggiamento della squadra.

Leggi l’articolo completo Milan, la mancata qualificazione Champions è una sentenza e Conceicao sbotta, su Notizie Milan.