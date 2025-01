Milan, Okafor ha ancora mercato. Il Milan ci spera per sbloccare Joao Felix

Dopo la brusca interruzione della trattativa col Lipsia, lo svizzero non è mai stato tolto dal mercato. La situazione è cambiata e dalla Premier potrebbero farsi avanti.

Noah Okafor potrebbe lasciare il Milan durante questo calciomercato invernale, nonostante le difficoltà emerse in fase di chiusura col Lipsia. Dopo che il trasferimento al RB Lipsia sembrava ormai concluso, con un prestito oneroso e diritto di riscatto, l’affare è saltato a causa di un dietrofront dei tedeschi dopo le visite mediche.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, Okafor non dovrebbe rimanere a Milanello a lungo, poiché il club è fiducioso di trovare una sistemazione per lui prima della chiusura del mercato, fissata per il 3 febbraio.

Problemi fisici?

Lo svizzero, ex Basilea e RB Salisburgo, ha recentemente superato un infortunio al polpaccio e sta cercando di ritrovare la migliore condizione fisica. Nonostante ciò, non gioca ufficialmente dalla metà di dicembre. Il Milan, dunque, si prepara a cederlo, confidando che la sua situazione fisica non rappresenti un ostacolo per le trattative come successo coi tedeschi del Lipsia. Si parla di una forma scadente dello svizzero che non avrebbe gestito bene il periodo di feste mentre recuperava dall’ infortunio ma la situazione sta cambiando.

Sacrificabile

Il Milan spera di concludere la cessione di Okafor nelle prossime settimane, trovando un accordo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. La decisione finale dipenderà anche dall’evoluzione del mercato nelle prossime giornate ma è chiaro, al momento, che lo svizzero sia il giocatore più sacrificabile in casa Milan ed il mercato pare offrire delle novità in merito.

Occhio alla Premier

Al momento, il calciatore è seguito da diverse squadre, con un forte interesse proveniente dalla Premier League. In particolare, il West Ham e il Bournemouth sembrano essere le due principali contendenti per Okafor. Entrambe le formazioni inglesi potrebbero offrire al giocatore l’opportunità di rilanciarsi in un campionato di alto livello ed al Milan delle condizioni economiche vantaggiose per poter poi a suo volta andare con più certezze economiche su Joao Felix; approvato anche da Sergio Conceicao.

