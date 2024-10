Non ci sará un attimo di respiro in queste tre settimane pre sosta e, tra infortuni e squalifiche, Paulo Fonseca punta a dare continuitá all’undici rossonero. Ecco le probabili scelte in vista del Bruges

Nell’orbita del calcio moderno, le decisioni tecniche, le scelte di formazione e le strategie di rotazione dei giocatori assumono un’importanza cruciale, soprattutto alla vigilia di confronti tanto delicati quanto determinanti, come quelli validi per le competizioni europee.

In questo contesto si muove la preparazione del Milan pronta ad affrontare il Bruges in Champions League. Tra conferme, assenze significative e novità tattiche, l’allenatore punta a consolidare un gruppo capace di esprimersi al meglio sia sul palcoscenico nazionale che internazionale.

Cambi e conferme in vista del Bruges

Nonostante alcune defezioni importanti, la strategia adottata per l’imminente sfida europea pare chiara. Theo Hernandez, dopo un turno di squalifica che l’ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco nell’ultima partita contro l’Udinese e che lo renderà assente anche nella prossima trasferta di Bologna, tornerà titolare. La sua presenza è cruciale per dare vigore e dinamismo alla fascia sinistra, dove potrebbe trovare la collaborazione di Leao, ricreando così un’asse che è stato in passato motivo d’invidia per molti club europei. L’obiettivo del tecnico sembra essere quello di mantenere una certa continuità rispetto alla formazione che ha portato a casa l’ultimo successo in campionato.

Le scelte difensive

In difesa, la situazione appare fluida. Malgrado il rendimento positivo di Thiaw e Pavlovic, c’è ancora spazio di manovra per inserimenti tattici, con Tomori in ballottaggio e le condizioni di Gabbia, recentemente affaticato, da monitorare giornalmente. La stabilità del reparto arretrato è fondamentale per affrontare gli impegni con la dovuta sicurezza.

Paulo Fonseca

Un centrocampo laborioso

Nel mezzo del campo, Fofana è destinato a coprire un ruolo da protagonista, affiancato da Reijnders, il quale tuttavia dovrà saltare la prossima partita di campionato a causa di una squalifica. Questa circostanza potrebbe influenzare le scelte tattiche e gestionali del mister, sempre alla ricerca del miglior equilibrio tra energia e tecnica.

Attacco e convocazioni

Il fronte offensivo vede l’assenza di Abraham, alle prese con un trauma alla spalla, e di Jovic, escluso dalla lista per la Champions League. Al loro posto spicca la convocazione di Camarda, una novità che potrebbe portare freschezza e nuove soluzioni in attacco. Pulisic, attualmente in stato di grazia, dovrebbe garantire quel guizzo in più, nonostante la necessità, sentita dallo staff, di gestire le sue energie in previsione di un calendario fitto di impegni.

