Si parlerà ancora tanto delle numerose decisioni dell’arbitro del match di ieri vinto dai rossoneri contro i friulani col minimo scarto.

Nel mondo del calcio ogni azione può ribaltare l’esito di una partita: non solo i calciatori, ma anche gli arbitri giocano un ruolo cruciale.

Nell’ultima partita giocata a San Siro, l’arbitro Daniele Chiffi, insieme ai suoi assistenti – ad eccezione del V. A. R. – ha attirato attenzioni non per meriti sportivi, bensì per una serie di decisioni che i principali quotidiani italiani hanno giudicato ampiamente insufficienti, gettando ombre sulla direzione di gara.

Il metro di giudizio

Tutti i 3 quotidiani sportivi sono d’accordo sull’espulsione di Tijjani Reijnders al 30′, una decisione che ha sicuramente influenzato l’andamento del match. A non convincere è stata anche la gestione dei cartellini: la mancata ammonizione per un intervento duro di Touré su Chukwueze (per alcuni era addirittura da rosso) è solo uno degli episodi da notare in tal senso.

Episodi decisivi

Nonostante l’ausilio del V. A. R., le decisioni arbitrali hanno sollevato perplessità, soprattutto riguardo l’annullamento di un goal. “La decisione più delicata riguarda l’annullamento del gol in pieno recupero: fuorigioco millimetrico di Ekkelnkamp, lunga revisione al monitor prima di togliere l’1-1 all’Udinese. […] Cancellato un gol a Ehizibue per fuorigioco, dopo che Lovric gira in maniera quasi impercettibile il cross di Zarraga”; così il Corriere dello Sport sulle 2 reti annullate per fuorigioco ai friulani.

Var

2 bocciature… e una promozione

L’operato di Chiffi e della sua squadra è stato severamente valutato dai media sportivi italiani: la Gazzetta dello Sport e Tuttosport lo bocciano con 4,5 mentre fuori dal coro è il Corriere dello Sport che gli assegna un 6.

