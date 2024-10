I due francesi che giocano nei rossoneri hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2026 motivo per cui bisogna iniziare a stringere per il rinnovo.

Il Milan ha iniziato male la stagione, la prima senza Stefano Pioli e con Paulo Fonseca al suo posto: dopo difficoltà quasi di ogni genere però il portoghese sta riuscendo pian piano a tirare fuori la sua squadra dalle sabbie mobili.

La dirigenza ne ha assecondato le richieste in materia di mercato la scorsa estate e lo stesso cercherà di fare anche a gennaio: Moncada, Ibrahimovic e Furlani sono molto attivi anche per cercare di rinnovare il contratto di un big.

Il simbolo

Mike Maignan è arrivato per poco più di 15 milioni dal Lille dopo l’addio ai 0 di Donnarumma. Il club vede nel francese un simbolo della sua rinascita e delle sue ambizioni future. Ritenuto un punto fermo per il ritorno ai vertici del calcio europeo, la dirigenza milanista deve però dimostrarsi brava per trovare la quadra nella trattativa per il rinnovo.

La svolta

Il contratto attuale del portiere è in scadenza nel 2026 e il club rossonero ha scelto di anticipare i tempi: secondo Calciomercato.com vicina l’intesa per un prolungamento.

Mike Maignan

Le cifre

La trattativa dovrebbe concludersi con un accordo che vedrà Maignan praticamente raddoppiare il suo ingaggio: si passerà da 2,8 milioni a 5 milioni di euro annui. Una mossa che riflette l’intenzione del Milan di premiare non solo le sue abilità tra i pali ma anche la sua leadership dentro e fuori dal campo. Il suo contratto sarà esteso di ulteriori 4 anni.

