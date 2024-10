Questa sera (18:45) a San Siro il Milan con i rientranti Theo e Leao in campo cerca i primi tre punti europei della stagione. Necessario vincere per avere speranze di qualificazione

Nella città meneghina, sotto la pressione di un cielo che annuncia battaglie europee, il Milan si appresta a vivere una serata cruciale della sua stagione in Champions League.

Con due sconfitte alle spalle, la squadra rossonera è chiamata a una svolta per mantenere vive le speranze di proseguire il cammino nella massima competizione europea. Sotto la guida di Paulo Fonseca, l’entusiasmo sembra riaccendersi, con la formazione pronta a lottare per il suo primo successo europeo di quest’anno.

Un nuovo inizio in Champions

Nonostante un avvio stagionale discreto in Serie A, la situazione in Champions League appare ben diversa. Il Milan si trova infatti tra le otto squadre ancora a secco di punti, una condizione che Paulo Fonseca, ex allenatore del Lilla, mira a ribaltare con ottimismo. “Speriamo che per noi la Champions inizi adesso,” ha dichiarato, evidenziando l’importanza dell’imminente scontro con il Bruges per proseguire il cammino europeo.

Strategie e formazioni chiare

Fonseca ha sorpreso annunciando in conferenza stampa la formazione che scenderà in campo contro il Bruges, tra cui spiccano i rientri di Leao e Theo Hernandez, assenti nell’ultimo match contro l’Udinese per scelta tecnica e squalifica rispettivamente. Le scelte del tecnico, mirate a massimizzare il potenziale offensivo e il dinamismo della squadra, si riflettono in una formazione che promette gioco e corsa, aspetti essenziali per affrontare una squadra ben organizzata come il Bruges.

Theo Hernandez

Lo spirito di squadra come chiave di volta

Dalle parole di Fonseca traspare l’importanza dello spirito di squadra e del gioco collettivo, elementi che il tecnico intende consolidare come base per il successo. La squadra, spinta dall’entusiasmo dei tifosi, che riempiranno San Siro con oltre 55.000 spettatori, è chiamata a esprimersi a livelli elevati, dimostrando forza e coesione sia in difesa che in attacco.

L’atteggiamento in campo

Un altro punto su cui Fonseca ha voluto porre l’accento riguarda l’atteggiamento in campo, suggerendo una maggiore aggressività e determinazione. Il desiderio del tecnico è quello di vedere un Milan meno “santo” e più “diavolo”, capace di dominare l’avversario con energia e spirito battagliero. La difesa, con il rientro di Gabbia e la presenza di Tomori, sarà il primo baluardo contro gli attacchi del Bruges, con l’obiettivo di mantenere la porta di Maignan inviolata.

