Dopo lo sprint del Milan su Davide Frattesi, l’Inter ha deciso di concentrarsi su Lazar Samardžić per questa finestra di mercato

La Gazzetta dello Sport, con firma di Davide Stoppini, scrive dell’Inter e della virata di mercato sul serbo Lazar Samardžić, dopo lo stop su Frattesi dovuto all’incursione del Milan:

SAMARDZIC

[…] Il club nerazzurro aveva da tempo individuato in Davide Frattesi la prima scelta per il centrocampo. Ma la valutazione di almeno 35 milioni fatta dal Sassuolo per la mezzala, oltre alla necessità di inseguire il vero grande obiettivo – Romelu Lukaku, da acquistare a titolo definitivo-, sta spingendo i nerazzurri a valutare con insistenza anche un altro obiettivo: Lazar Samardzic, mancino tedesco naturalizzato serbo di 21 anni dell’Udinese.

IL RUOLO NELLA GERARCHIA INZAGHIANA

[…] È il frutto di una giornata intensa, in casa Inter. Oltre alla definizione dell’affare Brozovic, oltre ai dettagli limati per l’arrivo di Bisseck, vanno registrati forti passi in avanti verso Samardzic. Non è un caso che la valutazione del centrocampista sia simile a quella di Brozovic: l’Udinese tratta per 18-20 milioni.

Il tedesco ha caratteristiche diverse rispetto a Frattesi, ma pur sempre mezzala, visto che il progetto tattico della nuova stagione lì in mezzo è chiarissimo: il regista titolare sarà Hakan Calhanoglu, che ha dato il meglio in quel ruolo nell’ultima stagione, e salirà di grado Asllani, a cui verranno dati più minuti. Per questo Samardzic contenderebbe un posto sia a Barella sul centrodestra sia a Mkhitaryan sul centrosinistra: insomma, completerebbe una batteria di assaltatori di primordine.

TRATTATIVA

Samardzic ha dalla sua la conoscenza del calcio italiano e prezzi non esagerati: il suo contratto con l’Udinese scade nel giugno 2026 e ha un ingaggio di appena 400 mila euro. La prospettiva e i margini di crescita ancora enormi, pur senza la necessità di svenarsi per il cartellino.

Ieri fino a tarda sera in Viale della Liberazione si è parlato di lui, peraltro con il club friulano non è mancata la possibilità di parlare del giocatore anche in Lega. E domani potrebbe esserci un nuovo round tra Inter e Udinese, anche per approfondire i contorni dell’operazione: possibile l’inserimento di una contropartita da parte dei nerazzurri.

L’articolo GdS- L’Inter vira su Samardzic: i dettagli sulla trattativa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG