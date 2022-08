Il difensore del Genoa Mattia Bani ha parlato ai microfoni di Tmw, fissando gli obiettivi del Grifone, partito a razzo in B vincendo contro il Venezia

Così il difensore Mattia Bani ha parlato delle ambizioni del Genoa:

DEBUTTO IN B – «Era una partita importante, innanzitutto perché era la prima e sei curioso di vedere come stanno le cose. Affrontavamo una squadra che secondo me è forte, è retrocessa come noi lo scorso anno quindi non era una partita facile. E’ stato bello partire subito con una vittoria in trasferta con un bel seguito di nostri tifosi»

RITORNO IN A – Il difensore poi fissa l’obiettivo del Grifone: «C’è tanta voglia di tornare immediatamente in A. Ormai abbiamo messo alle spalle l’anno scorso e penso sia anche un bene perché non è mai bello portarsi dietro delle scorie. Sarà come una A2? Sicuramente è un campioanto molto equilibrato con squadre con organici importanti anche a livello numerico. Ogni partita sarà una battaglia»

L’articolo Genoa, Bani: «Importante la prima vittoria. Vogliamo tornare subito in Serie A» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG