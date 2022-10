Le parole di Blessin in conferenza stampa: «Sono molto contento della vittoria ed è quello che ho detto prima dell’ultima gara»

Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Genoa e il Brescia. Di seguito le sue parole.

SETTIMANA DI AVVICINAMENTO – «É stata esattamente una settimana perfetta quella scorsa dopo la vittoria con la Ternana. Sono molto contento della vittoria ed è quello che ho detto prima dell’ultima gara. E’ sempre un bene per il carattere e per la fiducia. Vedo i ragazzi molto concentrati in allenamento. Dobbiamo portare dietro questa euforia in ogni allenamento e ogni contrasto».

BRESCIA – «É una squadra che ha qualità in avanti. Hanno un buon mix di gioventù ed esperienza, si vede la mano dell’allenatore nel gioco. Una buona rosa, equilibrata. Ora gli ultimi risultati non sono stati positivi. Ci aspetta una bella battaglia».

