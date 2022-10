Ecco le parole dell’ex calciatore nerazzurro, Aldo Serena che parla alla Gazzetta dello Sport della possibile rimonta dell’Inter.

L’ex giocatore nerazzurro, Aldo Serena alla Gazzetta dello Sport parla della possibile rimonta dell’Inter in campionato: “Dico di sì, la rimonta dell’Inter in campionato è possibile. Ma la strada è stretta, è bene chiarirlo. Perché da qui in avanti servirà praticamente la perfezione. Servirà fare tutto bene e sarà necessario che gli altri sbaglino, nello specifico il Napoli, che fin qui ha mostrato una vivacità meravigliosa e un gioco splendido. L’Inter deve crederci.“

Intanto Bonolis a Radio Nerazzurra mostra la sua felicità dopo la qualificazione agli ottavi: “Ho visto una bella squadra, considerando che quelli non fossero fenomeni, ma giocando a calcio non si sa mai. Abbiamo visto squadre di rango nettamente inferiore sulla carta ma per le quali abbiamo dovuto guardare le streghe. Contro il Viktoria c’è stato un bel pressing coordinato e delle ripartenze. Se godo di più per la qualificazione dell’Inter o per l’eliminazione del Barcellona? È un po’ come la combo dal McDonald’s, come la patatine e il cheeseburger”.

