Il Genoa in mezzo al campo sta cercando rinforzi e dal Chelsea potrebbe arrivare Cesare Casadei.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista potrebbe arrivare in prestito per giocare in Serie A. Protagonista al Mondiale U20 è uno dei nomi su cui i rossoblù si starebbero muovendo.

