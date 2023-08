Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del futuro di Ricci e dell’interesse della Lazio a Tag24

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del futuro di Ricci e dell’interesse della Lazio a Tag24. Le sue dichiarazioni:

«Sono venti giorni che non sentiamo la Lazio. Non c’è molto da dire, e mi sono stancato perché non si capisce questa roba. Il ragazzo resta con noi».

