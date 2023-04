Le parole di Alberto Gilardino dopo la vittoria del Genoa contro il Cittadella: «Sapevamo che ci sarebbero potute essere delle insidie su questo campo»

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha commentato la vittoria del Genoa contro il Cittadella. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

PARTITA – «Io non ce la farei più a giocare in attacco, lascio spazio ai più giovani. Sono contento, sapevamo che ci sarebbero potute essere delle insidie su questo campo e contro questa squadra ma abbiamo dato un segnale importante: volevamo fortemente la vittoria, devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Il Cittadella ci ha aggrediti nei primi 20-25 minuti, ma abbiamo tenuto botta. Grazie anche alla superiorità numerica, abbiamo poi creato i presupposti per vincere».

PROMOZIONE – «La promozione è l’obiettivo di tutti noi, compresi i tifosi che oggi sono venuti in tanti a Cittadella e ci danno sempre tanto affetto. Io penso una partita alla volta, è così dall’8 dicembre e lo sarà fino alla fine: cerco di trasmettere questo ai ragazzi. La vittoria di oggi è da squadra forte e vera, i ragazzi mi sono veramente piaciuti».

OBIETTIVO PRIMO POSTO – «Non rispondo a questo tipo di domande. Adesso devo pensare a fare una grande partita contro il Sudtirol».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG