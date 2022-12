Il Genoa, alla terza partita con Alberto Gilardino in panchina, batte il Frosinone capolista: vetta più vicina

Alberto Giardino continua a stupire sulla panchina del Genoa. Il campione del Mondo, arrivato per sostituire Blessin, ha ottenuto oggi la sua seconda vittoria in tre partite sulla panchina del grifone. Quella di oggi è stata la sfida più difficile, con un Frosinone che arrivava al Marassi da capolista ed assoluto dominatore della Serie B.

Con Gilardino il Genoa ha però ritrovato una grande organizzazione e solidità difensiva: terzo cleen sheet consecutivo, abbinato ad un gioco che sta divertendo e coinvolgendo tutti. Oggi è bastata la rete di Albert Gudmundsson per piegare il Frosinone, che resta comunque primo in classifica. Il Genoa aggancia invece il terzo posto del Bari e si porta a sole tre lunghezze dalla Reggina, per una posizione che vale la promozione diretta.

